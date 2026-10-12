Toyo Asano Foundation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toyo Asano Foundation veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,18 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Asano Foundation ein EPS von 11,78 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,82 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at