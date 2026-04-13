Toyo Asano Foundation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toyo Asano Foundation hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -98,86 JPY. Ein Jahr zuvor waren 154,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Toyo Asano Foundation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -170,670 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Asano Foundation ein EPS von 280,51 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Toyo Asano Foundation im vergangenen Geschäftsjahr 11,69 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo Asano Foundation 14,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at