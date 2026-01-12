|
Toyo Asano Foundation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Toyo Asano Foundation hat am 09.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Toyo Asano Foundation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 118,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,850 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,12 Prozent auf 2,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
