Toyo Business Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toyo Business Engineering hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 93,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Toyo Business Engineering im vergangenen Quartal 6,24 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo Business Engineering 5,05 Milliarden JPY umsetzen können.

