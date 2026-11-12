Toyo Business Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toyo Business Engineering veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,68 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toyo Business Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at