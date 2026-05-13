Toyo Business Engineering legte Quartalsergebnis vor

Toyo Business Engineering präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 19,97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Business Engineering 5,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 81,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 55,63 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Toyo Business Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 24,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at