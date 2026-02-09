|
Toyo Business Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Toyo Business Engineering lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,02 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 6,30 Milliarden JPY gegenüber 5,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
