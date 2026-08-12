Toyo Business Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Business Engineering gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 21,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Business Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 22,91 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,78 Milliarden JPY gegenüber 6,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at