12.08.2026 06:31:29

Toyo Business Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Business Engineering gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 21,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Business Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 22,91 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,78 Milliarden JPY gegenüber 6,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen