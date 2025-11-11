Toyo Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toyo Construction hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 20,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,98 Prozent auf 54,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at