|
18.05.2026 06:31:29
TOYO DRILUBE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TOYO DRILUBE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 43,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,06 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Milliarden JPY – ein Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOYO DRILUBE 1,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!