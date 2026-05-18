TOYO DRILUBE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOYO DRILUBE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Milliarden JPY – ein Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOYO DRILUBE 1,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at