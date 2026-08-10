TOYO DRILUBE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOYO DRILUBE hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 35,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 1,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 152,00 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 176,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,41 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at