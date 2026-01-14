TOYO ELECTRIC MFG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOYO ELECTRIC MFG lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 9,77 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOYO ELECTRIC MFG 10,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at