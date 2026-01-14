|
14.01.2026 06:31:28
TOYO ELECTRIC MFG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TOYO ELECTRIC MFG lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 44,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 9,77 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOYO ELECTRIC MFG 10,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!