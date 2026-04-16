TOYO ELECTRIC MFG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOYO ELECTRIC MFG gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 109,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,38 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 10,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at