TOYO ELECTRIC MFG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOYO ELECTRIC MFG hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 124,62 JPY gegenüber 94,67 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 329,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 231,29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 40,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at