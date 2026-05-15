Toyo Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toyo Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Toyo Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,780 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 29,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 372,770 JPY. Im Vorjahr hatten 34,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 182,94 Milliarden JPY – eine Minderung um 34,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 278,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at