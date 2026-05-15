|
15.05.2026 06:31:29
Toyo Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Toyo Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Toyo Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,780 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 29,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 372,770 JPY. Im Vorjahr hatten 34,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 182,94 Milliarden JPY – eine Minderung um 34,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 278,09 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.