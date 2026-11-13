Toyo Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toyo Engineering äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -60,800 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at