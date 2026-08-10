Toyo Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Engineering stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 50,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 48,11 Milliarden JPY gegenüber 49,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at