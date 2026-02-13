|
13.02.2026
Toyo Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Toyo Engineering hat am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Toyo Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 247,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,08 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,72 Milliarden JPY umgesetzt.
