Toyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyo präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 106,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toyo ein EPS von 46,18 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Toyo mit einem Umsatz von insgesamt 14,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 33,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at