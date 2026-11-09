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09.11.2026 06:31:29
Toyo Gosei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Toyo Gosei gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 156,92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Gosei 46,44 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 12,76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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