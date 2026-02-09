Toyo Gosei gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyo Gosei hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 99,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Toyo Gosei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at