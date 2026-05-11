Toyo Gosei: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toyo Gosei hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 168,22 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Gosei 150,22 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyo Gosei einen Umsatz von 9,59 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 339,26 JPY beziffert, während im Vorjahr 413,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Toyo Gosei im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,96 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 38,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at