Toyo Gosei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toyo Gosei präsentierte in der am 12.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 101,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 62,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 8,04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 41,60 JPY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8,19 Milliarden JPY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at