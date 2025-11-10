|
10.11.2025 06:31:29
Toyo Gosei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Toyo Gosei gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,44 JPY gegenüber 53,23 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.
