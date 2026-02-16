TOYO INK SC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TOYO INK SC hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 15,58 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOYO INK SC noch ein Gewinn pro Aktie von 115,04 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 91,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 210,50 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 352,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,31 Prozent auf 349,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 351,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at