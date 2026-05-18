TOYO INK SC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOYO INK SC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 139,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOYO INK SC noch ein Gewinn pro Aktie von 58,50 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TOYO INK SC mit einem Umsatz von insgesamt 88,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at