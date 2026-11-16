TOYO INK SC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOYO INK SC präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 91,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 85,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 100,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOYO INK SC 89,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at