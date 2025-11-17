TOYO INK SC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOYO INK SC hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 85,49 JPY. Im letzten Jahr hatte TOYO INK SC einen Gewinn von 61,83 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,70 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 87,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at