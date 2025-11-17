|
17.11.2025 06:31:29
TOYO INK SC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TOYO INK SC hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 85,49 JPY. Im letzten Jahr hatte TOYO INK SC einen Gewinn von 61,83 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,70 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 87,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.