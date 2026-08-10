TOYO INK SC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYO INK SC hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 152,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,93 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,01 Prozent auf 101,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at