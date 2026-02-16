Toyo Kanetsu K stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toyo Kanetsu K hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at