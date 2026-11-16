Toyo Kanetsu K: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Kanetsu K hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 31,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,82 Prozent auf 14,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Kanetsu K 14,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at