18.05.2026 06:31:29

Toyo Kanetsu K zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Kanetsu K hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 26,51 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Kanetsu K noch ein Gewinn pro Aktie von 102,06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,55 Prozent zurück. Hier wurden 17,04 Milliarden JPY gegenüber 17,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 164,52 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 235,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Toyo Kanetsu K 59,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 60,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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