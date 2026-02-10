Toyo Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Toyo Logistics hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 71,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at