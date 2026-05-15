Toyo Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toyo Logistics lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,08 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toyo Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 220,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 197,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 30,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at