Toyo Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toyo Logistics hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,42 JPY, nach 45,26 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at