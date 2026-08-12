Toyo Logistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toyo Logistics hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 73,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,17 Prozent auf 7,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at