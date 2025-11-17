TOYO MACHINERY METAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOYO MACHINERY METAL hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOYO MACHINERY METAL -9,390 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 7,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at