02.02.2026 06:31:29
TOYO MACHINERY METAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TOYO MACHINERY METAL gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 23,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOYO MACHINERY METAL -6,850 JPY je Aktie generiert.
TOYO MACHINERY METAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
