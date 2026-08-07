Toyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toyo hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -4,92 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at