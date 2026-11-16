TOYO Company Aktie
WKN DE: A40785 / ISIN: KYG8976D1079
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16.11.2026 14:17:45
TOYO Q3 Profit Drops Due To Higher Operating Expenses, Stock Down Pre-market
(RTTNews) - TOYO Co., Ltd (TOYO), a Japanese solar energy company, on Monday reported a decline in its third-quarter earnings, impacted by lower revenue and higher operating expenses.
On the Nasdaq, the company's shares were trading lower by 11.42 percent in pre-market trading at $4.11.
Net income attributable to TOYO's shareholders for the period was $4.315 million, compared to $23.207 million a year ago.
On a per-share basis, the corresponding earnings were $0.10 and $0.66, respectively.
Revenue decreased by 4.8 percent to $129.038 million from $135.560 million last year. Sequentially, the revenue rose 9.2 percent from the second quarter's $118.2 million.
Operating expenses for the third quarter of 2026 and 2025 were $16.244 million and $6.050 million, respectively.
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