TOYO Company Aktie

TOYO Company ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40785 / ISIN: KYG8976D1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 14:17:45

TOYO Q3 Profit Drops Due To Higher Operating Expenses, Stock Down Pre-market

(RTTNews) - TOYO Co., Ltd (TOYO), a Japanese solar energy company, on Monday reported a decline in its third-quarter earnings, impacted by lower revenue and higher operating expenses.

On the Nasdaq, the company's shares were trading lower by 11.42 percent in pre-market trading at $4.11.

Net income attributable to TOYO's shareholders for the period was $4.315 million, compared to $23.207 million a year ago.

On a per-share basis, the corresponding earnings were $0.10 and $0.66, respectively.

Revenue decreased by 4.8 percent to $129.038 million from $135.560 million last year. Sequentially, the revenue rose 9.2 percent from the second quarter's $118.2 million.

Operating expenses for the third quarter of 2026 and 2025 were $16.244 million and $6.050 million, respectively.

For more earnings news, earnings calendars, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TOYO Company Limited Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu TOYO Company Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TOYO Company Limited Registered Shs 4,64 -1,90% TOYO Company Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen