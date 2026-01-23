Toyo Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toyo Securities hat am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 14,52 JPY gegenüber 2,05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Securities 3,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at