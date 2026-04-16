Toyo Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Securities hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 13,85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 14,73 JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 53,39 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 34,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Jahresumsatz wurden 13,58 JPY gegenüber 13,54 JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at