Toyo Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toyo Securities hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 11,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Securities 16,52 JPY je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at