Toyo Seikan Kaisha gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyo Seikan Kaisha hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,50 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 244,17 Milliarden JPY gegenüber 234,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

