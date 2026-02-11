|
Toyo Seikan Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Toyo Seikan Kaisha stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 94,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 77,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 237,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 234,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
