Toyo Seikan Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Seikan Kaisha hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Toyo Seikan Kaisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 101,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 105,99 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Toyo Seikan Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 267,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at