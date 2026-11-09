Toyo Seikan Kaisha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toyo Seikan Kaisha ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toyo Seikan Kaisha die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Toyo Seikan Kaisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 116,11 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,28 Prozent auf 261,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 244,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at