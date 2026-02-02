TOYO SHUTTER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOYO SHUTTER hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 47,58 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOYO SHUTTER noch ein Gewinn pro Aktie von 45,25 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at