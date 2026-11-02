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02.11.2026 06:31:29
TOYO SHUTTER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TOYO SHUTTER hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
TOYO SHUTTER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,49 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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