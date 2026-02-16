|
Toyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Toyo hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 6,65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
